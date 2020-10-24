又一元首確診 波蘭總統確診新冠 14:392020/10/24 中時新聞網 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 波蘭總統發言人表示，總統杜達已確診新冠肺炎，但目前感覺身體狀況良好。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，波蘭總統發言人表示，總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，但目前感覺身體狀況良好。發言人表示，總統是在23日檢測後發現確診，但他的身體狀況良好，目前府方正與醫療人員溝通中。 Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020 根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，已造成全球4220萬人確診、114萬人病歿。目前各國元首中，已確診較為知名的有英國首相強森（Boris Johnson）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），以及美國總統川普。 (中時新聞網) #確診 #總統 #波蘭 #新冠病毒 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美總統大選倒數11天 辯論最終戰 川普拜登比賽罵中國 04:102020/10/24 國際大事 華爾街金主 認資助川普划不來 04:102020/10/24 全球財經 安克生醫虛實並進 進軍全球 04:102020/10/24 證券．權證 名醫問診－淺談非小細胞肺癌的診斷與治療 04:102020/10/24 專題周報 躺著也中槍 川普嗆聲印陸空氣很髒 00:152020/10/24 國際 摩根大通CEO喊話 盼大選後和平轉移政權 04:102020/10/24 全球財經 理財健診－目標風險基金 核心部位首選 04:102020/10/24 產業特刊 外資急押雙邊避險 就怕川普又上演驚天大逆轉 09:002020/10/24 財經 打臉川普疫情尾聲說法 比爾蓋茲：明年秋季前不會結束 09:212020/10/24 財經 泰王緊急入院檢查 隨扈確診新冠引發恐慌 14:112020/10/24 國際 國際熱門新聞 遭金正恩處決？李雪主神秘消失9個月 - 國際 美大選重演2016？專家：主流民調忽略一大關鍵選民了 - 國際 引公憤！姦殺9歲女童棄屍荒野 兇手遭500位鄉民活活虐死 - 國際 「電郵門」案外案？挺川美媒再爆拜登在陸投資 點名賀錦麗涉入 - 國際 打臉川普「新冠正遠離」 美單日新增確診破8萬創紀錄 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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