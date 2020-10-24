據路透社報導，波蘭總統發言人表示，總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，但目前感覺身體狀況良好。發言人表示，總統是在23日檢測後發現確診，但他的身體狀況良好，目前府方正與醫療人員溝通中。

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，已造成全球4220萬人確診、114萬人病歿。目前各國元首中，已確診較為知名的有英國首相強森（Boris Johnson）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），以及美國總統川普。

(中時新聞網)