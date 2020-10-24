於台南深耕逾一甲子的「永川大轎」創辦人王永川，11日下午4時因肺部積水辭世，享壽89歲。台南市長黃偉哲24日出席王永川的公祭，也有各界藝文人士、民代前來悼念。黃偉哲也於現場頒掰表揚狀，由家屬代領，以表彰王永川為技藝傳承的貢獻。

台南市政府文化局表示，陣頭護持的神轎，是遶境現場的核心，也是信眾盼望。永川師為負擔家計，14歲就出外學藝，後與父親王西海學習祭拜所用頂、下桌、佛龕、佛架等小木作技藝，1967年創立「永川工藝社」。約30歲那年，王永川受雕刻師李本忠所託，協助製作神轎木作構件，自此開啟王永川數十年的神轎製作人生。

王永川深入廟宇，觀察古轎形制與結構，運用傳承自父親的榫卯接合技術，依靠過人的毅力與對工藝的敏銳天賦，摸索、建立出一套獨門的神轎製作技術，純用榫卯、不用釘合，鑿花精美雅緻、神轎輕巧耐用，迅速獲得廣大好評，「永川大轎」的名聲傳遍全台，幾乎已成神轎製作的代名詞，不但創造出一頂又一頂歷久不衰的經典作品，也造就出真金不怕火煉的好口碑。

王永川的神轎製作自1973年起至2015年，作品至少424頂，之後持續製作至辭世前，作品散見全台各地，以南市最多。本市大多神轎製作的傳統工藝師傅，是從王永川大轎學藝成功後自行創業，讓他感到相當欣慰，永川師亦將衣缽傳承給兒子王政雄、女婿及外孫等人，使永川大轎這項傳統工藝得以代代相傳，對台南市傳統技藝傳承具卓越貢獻。2009年，王永川獲得薪傳獎，2010年由則台南市政府登錄為傳統藝術「神轎製作」保存者，地位與成就有目共睹。

(中時 )