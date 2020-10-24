傳統歷史文物的修復除耗時又耗費金錢，更大的問題在於老技師凋零、技藝失傳等人才缺口，為彰顯傳統技術的重要與特色，文資局舉辦「匠作築薪」文化資產保存技術展，局長施國隆特別對學生們喊話，「傳統技術將成為顯學，未來不會沒飯吃！」

「匠作築薪‧2020文化資產保存技術展」24日起在文化資產園區登場，展場內設置一座大型漢朝形式的建築框架，藉以詮釋台灣大木作勾鬪疊等技術特色、營造出傳統建築的力與美感，一旁還陳設了燕尾榫、六角斗、八角斗等實體木製品，呈現歷史建築屋頂上常見的剪黏、交趾陶等工藝。

文資局舉辦「匠作築薪‧2020文化資產保存技術展」，展場中陳設不同木料，邀民眾來品聞。(林欣儀攝)

傳統技術為何重要？施國隆強調，全台現有建築類文化資產多達2600處，其中有6成屬於木結構建築物，為了修復這些歷史建築，政府投入龐大資源，包括文化部編列的前瞻特別預算、文資局的歷史保存經費等，卻因老技師凋零、人才技術無法銜接而陷入困難。

「教育扎根很重要！」現有匠師老化，為培育新生代銜接，文資局去年成立傳匠工坊，施國隆說，目前已培育上百名學員，但仍有許多人不了解文化資產修復的技術到底有何特別，文資局才舉辦這場展覽，盼吸引高中職學生加入，深入了解傳統修復技術所需的工具、修復倫理等，展現傳統技術的價值意義。

值得一提的是，「匠作築薪‧2020文化資產保存技術展」除展出早期建築使用的木料、運用工具及遵循工序、要訣等，其中一區還擺設10餘種各式木料，開放民眾品聞，邀大家來聞聞看檜木的味道、台灣杉木的香味各有什麼差異。

(中時 )