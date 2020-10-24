大甲芋頭節產業文化活動登場。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

匠師的故鄉全民單車親子和樂遊活動熱鬧登場。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

逾千人健走品嘗芋頭。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

現場還可採芋頭體驗。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲芋頭節產業文化活動24日於匠師的故鄉休閒農業區登場，除了有「揪藺香芋 花現匠師」親子健行活動外，沿途漫步欣賞壯麗的向日葵花海、體驗大甲在地風光，現場還有採芋頭體驗、品嘗芋頭美食等，吸引超過千人響應，好玩又有趣！

邁入第20屆的大甲芋頭節產業文化活動吸引超過千人參加，立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌、大甲區公所代表等人均共襄盛舉，市議員吳敏濟派代表致意。

農業局表示，大甲為台灣芋頭三大主要產區之一，產地栽種面積約400公頃，中秋後大甲芋頭進入盛產期，農會將活動融入食農敎育「食在地、吃當令」，讓民眾健行回程品嘗在地芋頭的美味，現場還可就近觀察芋頭生長環境，親手採收芋頭帶回家。

此外，「109年匠師的故鄉全民單車親子和樂遊活動」今日也於大甲區登場，民眾沿途騎經大安溪堤防自行車道、鄉間農田、松柏漁港、大甲苗圃等匠師休閒農業區景點，享受純樸、美麗的農村風景，現場還有採收芋頭體驗、芋頭美食品嘗與摸彩等活動。

包括市議員李榮鴻、大甲區農會總幹事黃瑞祥、匠師的故鄉休閒農業區發展協會理事長李文傑、大甲區婦女會理事長何如婷等人皆到場參與。

(中時 )