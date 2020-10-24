金星評論范丞丞至今沒代表作。（圖／翻攝自秒拍）

20歲男星范丞丞是女星范冰冰的弟弟，兩人相差19歲，范冰冰從小就相當疼惜弟弟，2年前范丞丞參加選秀節目《偶像練習生》出道，范冰冰多次發文替弟弟宣傳。最近有大炮性格的主持人金星在節目上分享，她認為現在所謂的「流量明星」太多，空有人氣，卻無代表作，更點名范丞丞是其中之一，引來節目組急忙後製打上「此言論不代表節目組觀點」。

范丞丞兩年前從選秀節目出發，以「NINE PERCENT」成員出道，後來又以「樂華七子NEXT」成員身分闖演藝圈，他參與許多節目《追我吧》、《女兒們的男朋友》等，也出過多支單曲、迷你專輯，是不少廣告廠商眼中的寵兒，出道至今可說荷包滿滿。

最近主持人金星在《火星情報局5》中說，自己在電視螢幕上是藝人、綜藝咖，私下則是舞蹈家，但她發現近年有許多年輕藝人沒有代表作，也能成為流量明星，「這是跟著時代發展正常的」，但她還是建議大家還是要趕緊替自己找個「主科」，唱歌或拍戲都好。

金星說：「我給你舉個例子，我不怕得罪人的，那談到了范丞丞，我想回憶一下他到底有唱歌幹嘛，我找不出來了」，並強調說的是實話，沒有貶意，建議他在人氣最旺的時候趕快拿出代表作，「而不是被市場和公司夾著往前走，過兩年又不要你了，兩年以後又換新面孔了，這是很可憐的」。

(中時新聞網)