邁向第6屆的「台中設計週」，日前在台中國際展覽館展出，今年最大亮點之一就是，首度在全國曝光的廚具新創作「3Dih爐」！為防止瓦斯外洩、氣爆等疑慮，打破以往平面功能，創造3D曲線高份子矽膠凹槽成為ih爐的未來先趨，擁有智能技術及產能的MIT廠商，來自台中的羿麗智能創見。

羿麗智能創見公司董事長黃維文表示，因新冠肺炎疫情影響，許多人改變了外食行為，選擇了自己下廚烹飪，羿麗為改變一般人對廚房燒燙油煙的辛苦印象，保留東方傳統中華料理的烹飪手感並結合創意與發明專利，打造出具有「安全」、「節能」、「健康」、「舒適」、「大火力」等具備個性化的3Dih感應式電磁爐，這將是廚房烹飪環境進化與突破性的革命。

羿麗智能創見研發團隊進一步表示，以經濟與安全角度來看，瓦斯爐具的問題在於，熱消耗及明火造成的危險，以及烹飪過程的環境增溫及過量油煙產生的健康問題。「羿麗智能創見」為了解決上述所言的諸多痛點，以電力為能源取代瓦斯，並以驚艷的3D曲線凹槽設計及抗耐熱高分子矽膠墊為材料專利打造出夢想中的革新爐具作品，首創商品設計與消費者滿意體驗。

黃維文表示，羿麗 EASY 3Dih 感應式電磁爐推出規格為220V 3.5KW(家用版）及220V 5KW （商用版）及客製化版本三種類型。在高齡及少子化的社會趨勢下，廚房設備的安全性、便利性及貼近消費者需求的設計風格，是羿麗智能創見研發產品的主要目標。

(工商 )