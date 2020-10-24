國立台灣大學今（24）日校務會議討論台大癌醫中心醫院改制案，最後通過將目前獨立運作的台大癌醫改列台大醫院分院。台大校長管中閔表示，癌醫現在每月虧損4000到5000萬之間，校務基金可給的借款額度只剩3億，如不改制，明年夏天前就會用罄。劃歸台大醫院總院之後債務還是在，但變成跟台大醫總院借款，且改制之後人員、設備等流用也更順暢。台大副校長、台大醫院感染科醫師張上淳表示，期待明年1月就可以開始改制運作。

台大癌醫由鴻海創辦人郭台銘捐贈成立，今年7月有周刊報導指台大癌醫「資金和設備未到位」，難以按照預先計畫獨立運作，台大決定「自救」將癌醫改制。當時郭台銘永齡基金會一度揚言提告，經台大癌醫院長鄭安理親自出面駁斥報導並向郭台銘說明之後，才暫時平息，但當時鄭安理也向媒體證實院方確實有討論此事。

管中閔24日證實，校務會議無異議通過讓癌醫變成台大醫院分院，校內程序已經走完，現在就等著報衛福部和教育部。

張上淳表示，台大癌醫順利於108年7月營運，但時空背景及健保規定改變等因素，現在雖然業務逐步成長當中，但因為台大醫院與癌醫是2家醫院，所以人員、設備等流用有限制。台大也希望癌醫的業務快點成長，經過校內較長討論，變成分院更方便合作，一方面也可以維持捐贈方的想法。

台大癌醫位於基隆河三段，地理位置明顯比有捷運站的總院差。管中閔表示，主要關鍵還是病患太少，短時間內很難靠癌醫自行把業務衝大，現在每月虧損4000到5000萬之間，5、6年前台大校務基金委員會就容許癌醫借款，那時還有15億的空間，現在只剩3億，如果都不處理，明年夏天前就必須向校務基金借更多錢。張上淳則補充，扣掉捐助方的捐建物和設備折舊攤提，實際大概每月虧損1000、2000萬；108年度靠捐款和折舊攤提，其實是打平的。

管中閔表示，將癌醫納為分院是為了效率和管理，也包括如何運用總院的物力和人力；當然癌醫的債務不會因此不見，但是有總院的協助，癌醫可以更快轉虧為盈。他也證實目前點交的捐款超過100億，但這只針對癌醫的部分，像之前細胞治療中心等都不算。

張上淳表示，護理人員招募不易，癌醫護理人力沒有辦法完全支應開床的數量，目前130幾床實際只開了85、86床。納入總院之後，總院的護理人力可以支援，開床數就可以比較快，目前都還向衛生局申請當中。

至於癌醫變成台大醫院分院，捐助人有何意見？管中閔表示，捐助方沒有意見，因為這是台大內部的行政問題。另教育部表示針對此事沒有回應。

(旺報 )