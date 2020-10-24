台南市七股區永吉吉安宮24日舉辦「天子門生傳清音，庶民曲樂唱太平─2020太平歌陣大會親」，由來自高雄、台南不同地區的22組太平歌團，帶來深具傳統文化內涵的精彩表演，其中也不乏國樂好手參加、精彩非凡，而此次也是舉辦5屆以來最多團的一次。

太平歌陣為眾多陣頭類型之一，又有太平清歌、天子門生、乞食調等不同名稱，屬於音樂性陣頭，只歌不舞，多於廟會、神誕時出陣，目前以台南、高雄地區保存較多，是台南香科活動時的重要文陣。

台南市2020太平歌陣大會親24日在七股區永吉吉安宮登場。（台南市文資處提供／李宜杰台南傳真）

目前台南地區具有文化資產身分的太平歌陣團體共有4陣，分別為港墘太平歌團、永吉吉安宮天子門生、公親寮清水寺天子門生、麻豆集英社，是歷史悠久、並致力於傳承與推廣的太平歌團。

太平歌陣大會親活動舉辦至今年已是第5屆，第1屆、第2屆為麻豆集英社慶祝成立99及10周年，邀請各地太平歌陣一同共襄盛舉，各團體互相切磋，藉由活動交流增進彼此情誼，至此開啟全台唯一的太平歌陣大會親活動。

第3屆開始，則由關廟區新光國小擴大舉辦，第4屆由港墘港興宮舉辦。本屆大會親則由永吉吉安宮主辦，廣邀台南、高雄地區太平歌陣輪流演出，規模空前盛大。

此外，關廟區新光國小、佳里區通興國小、七股區三股國小、麻豆區大山國小等4所學校，也與在地宮廟共同傳承合作演出，發表傳習成果，讓人看見傳統音樂的向下扎根與永續發展。

(中時 )