會中頒發「大安葱評鑑比賽」得獎名單。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

「大安葱文化節」熱鬧非凡，現場有琉球區漁會殺魚秀。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

「大安葱文化節」熱鬧非凡，現場有琉球區漁會殺魚秀。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安區農會24日舉辦「大安葱文化節」，現場有吃、有看也有送，還有琉球區漁會殺魚秀，吸引二千餘民眾共襄盛舉。大安農會總幹事蔡建宗表示，農會盡力輔導產銷履歷驗證，並提升栽培管理技術及品質，徹底改變農民重量不重質生產觀念，優質的大安蔥品質及加工品，在國內已獲得龐大消費者喜愛。

「大安葱文化節」今日在大安國小舉行，由理事長黃明榮、總幹事蔡建宗共同主持，台中市農業局長蔡精強、立法院副院長蔡其昌、農業金庫董事長吳明敏、總經理嚴漢明、市議員施志昌等人均出席。

舞台節目表演老少咸宜十分精彩，今年特別有琉球區漁會優質漁特產品品嘗、鬼頭刀游大安－殺魚秀、安農五寶安泉米等農特產品摸彩大放送。此外，大會還致贈2000多份大安葱香腸肉燥飯、大安葱貢丸湯及大安葱青蔥等，活動現場擠滿人潮。

會中同時頒發「大安葱評鑑比賽」，特等獎陳源明獎金18000元、頭等獎莊淮及林丙祥獎金12000元、金質獎3名獎金6000元、銀質獎4名獎金3000元、優勝8名獎金1200元。「大安芋評鑑比賽」，特等獎卓國章獎金18000元、頭等獎李進合及李有淮獎金8000元、金質獎3名獎金5000元、銀質獎4名獎金3000元、優勝10名獎金1200元，各獲頒發獎金及獎座一面；另外還頒發「產銷履歷優秀人員」，芋頭13位、青蔥4位、稻米3位、蘆筍1位、毛豬2位。

大安農會指出，為推廣地區產業建立「大安葱」團體標章品牌行銷通路，以多元化銷售管道為目標，配合青蔥評鑑活動，宣傳「在地生產、在地消費」縮短食物里程，減少碳足跡，以符合「吃在地、食當季」理念。

大安農會表示，農會大力輔導農友產銷履歷驗證有成、成果豐碩，接連獲得農委會、市府等農政單位支持與肯定，特別感謝農民與農會互相配合，致力生產安全食品，大安農會飛天豬品牌形象受到社會各界肯定，產品件件都有保障身份，有安全保障的產品，才能讓消費者持續肯定。

(中時 )