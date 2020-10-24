光芒隊今（24）日在世界大賽第3戰雖以2比6不敵道奇隊，但古巴菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）持續用球棒創造驚奇！9局下，他從後援投手簡森（Kenley Jansen）手中揮出左外野陽春全壘打，今年季後賽第8轟，追平邦茲（Barry Bonds）、貝爾川（Carlos Beltran）、克魯茲（Nelson Cruz）等人保持的季後賽最多轟紀錄。

這一轟也是阿羅薩雷納在今年季後賽第23支安打，打破1996年洋基隊吉特（Derek Jeter）保持的季後賽菜鳥最多安打紀錄。而阿羅薩雷納在美聯冠軍戰第7場擊出第7發全壘打時，就已經打破前光芒隊強棒隆格利亞（Evan Longoria）所創下的季後賽菜鳥最多轟紀錄（6轟），今天又寫下最多安打紀錄，表現真的令人驚豔。

阿羅薩雷納球季期間表現並無特別驚人之處，季後賽打擊卻特別強悍，因此進入世界大賽後道奇投手對他嚴加提防。前2戰表現不理想，首戰3打數摃龜，第2戰則在第9局跑出內野安打；今天前3打席吞下2K，9局下終於開轟，雖然對比賽勝負並未產生影響，仍可證明其手感不錯，投手稍微失投就會被他迎頭痛擊。

(中時 )