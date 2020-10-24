中天新聞台深陷換照危機，時代力量立院黨團要求NCC應該延審、不予換照。對此，桃園市議員黃敬平怒轟，時代力量最沒資格要求不讓中天換照，過去洪仲丘事件、太陽花學運，中天報導的沒有比別人少，之後時代力量成立、進入國會，甚至有人成為民進黨的政治要角，根本是「踩著人家的頭往上爬」。

今（24）日中天「戶外開講」到台北松山車站前廣場，邀請支持言論自由的民眾聲援相挺，捍衛新聞自由。黃敬平指出，洪仲丘事件爆發時，所有電視台、媒體都知道，但沒有一家媒體像中天新聞台，打破砂鍋問到底，展現監督的力量。主持人戴立綱也說，當時還是國民黨執政，不分藍綠都打下去。

洪仲丘事件爆發時，黃敬平仍任職於媒體，坦言壓力很大，因為沒有一個媒體可以像中天掌握那麼多消息，自己也被長官要求挖出更多的內幕，而當時中天更是全台收視冠軍，監督政府力道之大。

此次面臨審照可能不會過關，黃敬平說，一個監督政府的力量、媒體有多麼重要，不分顏色、不分政黨，台灣不能只有一種聲音，如果坐視中天新聞台被關掉，我們的嘴、眼睛可能就被封起來，而這不是危言聳聽，而是在將來可能真的會發生。

挺中天戶外開講第二場 松山車站廣場現場直擊｜2020.10.24

(中時新聞網)