【現場直播】挺中天戶外開講第二場 松山車站廣場現場直擊｜2020.10.24

國家通訊傳播委員會（NCC）下週一將舉辦《中天新聞台》換照案聽證會，《中天新聞台》被關台傳言甚囂塵上，引發各界關注。《中天新聞台》昨日（23）起連續三天舉辦戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性。羅智強表示，這件事沒有任何人是局外人，因為一旦《中天新聞台》被「封喉」，下一個可能就淪到你我被「封喉」；更直言民進黨可以不聽他的，但難道能不聽鄭南榕跟陳水扁的嗎？呼籲民進黨別踐踏自己前輩，用血、用汗、用淚爭取而來的言論自由。

羅智強表示，當我們在這提醒民進黨尊重新聞自由、言論自由，這本身就是一件非常可悲的事，何況他們當年最重要的「神主牌」就是「自由」二字，他們的前輩鄭南榕就是為了爭取百分之百的自由而殉道，然而他們今天竟然想封殺人民的新聞自由與言論自由，竟然想把媒體第四權抹煞，何等的諷刺？

羅智強重申，《中天新聞台》換照一事，你我都不是局外人，這道理非常清楚。因為今天民進黨只要「封喉」了《中天新聞台》，那其他台也會被他「封喉」，每一個還在對執政者有所監督的聲音都會被他「封喉」；若今天大家不站出來挺《中天新聞台》，以後我們都將不具有發聲的權利，因為自己哪天被「封喉」都不知道。

不僅如此，羅智強感嘆自己已經在外風吹日曬雨淋街講了304場，這實在不是件容易的事，因為必須忍受烈日酷曬、大雨沖擊、民眾謾罵，甚至自己還曾被「巴頭」，但為什麼要站出來？因為那是僅有的發聲管道。羅直言，若《中天新聞台》再被關，大家真的再也沒有什麼發聲的管道了。曾有個年輕人對他說：「我真的非常討厭《中天新聞台》，但是《中天新聞台》不可以關！因為那是新聞自由！」就像于美人說的，你就算聽一個人的言論氣到想把他掐死，你也要掐住自己的手，因為這就是「自由」的價值，就是所謂的「我反對你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利」。

羅智強大聲疾呼，民進黨可以不聽羅智強的，但難道能不聽鄭南榕的嗎？能不聽陳水扁的嗎？連陳擔任總統期間都沒關《TVBS新聞台》，《三立新聞台》如何羞辱前總統馬英九也沒被關，希望民進黨不要踐踏自己前輩，用血、用汗、用淚爭取而來的言論自由。

(中時新聞網)