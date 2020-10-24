黃士修：別以為中天關台就結束了 背後牽扯龐大利益

中天新聞台換照聽證會將於26日登場，公民監督平台今天在自由廣場舉辦「民主論壇／自由開講」聲援中天。以核養綠公投發起人黃士修強調，今天這活動不只是聲援中天，今天是為了聲援中華民國的民主自由。

黃士修說，這幾年對抗政府的議題，都受到有形無形的打壓，他本人進過地檢署、進過刑事局，目前司法官還能扛著政府壓力，要是哪天扛不住大家都可能被政府打壓。今天這活動不只是聲援中天，中天換照案只是縮影，今天是為了聲援中華民國的民主自由。

黃士修表示，別以為中天關台就結束了，這背後牽扯龐大利益。中天新聞所處的52台真的被撤照了，是不是親綠媒體要入主？又有一個集團可以透過政府壟斷獲取利益。這不是第一次發生，2007年的「富士宴」政府機關指定富士台釋出台視股份賣給特定報社，富士台台長特地來到台灣開記者會譴責我們政府，這是國際醜聞。

黃士修進一步表示，2007跟2020政治局勢完全不一樣，當年的在野、媒體、民間都還很有力量，但是在今年一月選舉結束後，主流媒體上批評政府的聲音不見了。過去嘴巴很賤的記者、評論員、作家、意見領袖、社運人士都靜悄悄的，其實他們都有講話，只是媒體不報、不敢報。

國民黨立委賴士葆說，民調贊成關中天的比例不高，但是民進黨不甩民意硬是要關，我們絕對不能讓他們為所欲為，否則到時媒體都被綠化，變成一言堂，台灣就不民主了。蘇貞昌要是真的關掉了中天，那就是扼殺台灣民主的劊子手，全國人民會唾棄他的。人民可以不看這個電視台，但是不可以關這個電視台，這是人民的權利與選擇，不可以被政府剝奪。

(中時 )