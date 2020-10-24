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除了在Global Mall環球購物中心享受購物的樂趣外，也可使用玉山Pi拍錢包信用卡拍享券先買再逛，包括家樂福、大潤發、屈臣氏、HOLA特力和樂、SOGO、台北101、統一時代百貨(台北店/高雄夢時代購物中心)、誠品生活、遠東百貨及遠東巨城購物中心等熱門百貨量販店，指定日期2020年10月23日至10月25日及2020年10月30日至10月31日於Pi拍錢包購買拍享券，可享最高6%回饋(1％拍享券+5％P幣)！

即日起至2021年2月28日，刷玉山Pi拍錢包信用卡或Pi拍兔Debit卡國內一般消費享1.5％P幣回饋、國外一般消費享3％P幣回饋、綁定玉山Pi拍錢包App消費享4％P幣回饋(一般1.5％+加碼2.5％，加碼2.5％每月回饋上限400P幣)，另於台灣大車隊、PChome旅遊等指定通路消費再加碼1％P幣回饋，最高可享5％P幣回饋，1P幣可折抵1元，累積的 P幣在下次使用Pi拍錢包App消費時，可至超過18萬個通路100％折抵；此外，2021年2月28日前使用Pi卡刷保費，除可享1.5％P幣回饋無上限外，還可同享12期分期0利率活動，讓刷卡繳保費同享回饋與分期之雙重優惠。

(工商 )