邁入第12年的「遠東新世紀經典馬拉松」，24日在新埔化纖總廠登場，今年因疫情尚未完全解除，不得已取消全馬組別，提供5K、9K及21K組別，在遠東集團董事長徐旭東帶同做熱身操後，讓2900位跑者開心奔馳。

遠東新埔化纖總廠上月23日發生油氣外洩，並引發火警的公安意外，新竹地檢署主動偵辦將廠長以100萬元交保，並被縣府勒令停工中。

第12屆遠東新世紀經典馬拉松少了全馬，有5K、9K及21K組別2900位跑者陸續起跑。（羅浚濱攝）

縣長楊文科表示，工廠不管大或小，偶而總有意外疏失，只要立即通報，依照SOP執行，是絕對沒有問題，縣府會做好監督角色，希望廠商對生產線及設備等都按照SOP檢查，相信遠東紡織一天會比一天好。

「任何廠都不能有缺失！」遠東集團董事長徐旭東表示，前陣子發生疏失，對當地居民感到相當抱歉，日後一定加強監督，更加仔細自我檢查，不讓任何氣體排出，絕不影響居民。並提醒台下員工，整個廠不放過任何角落，有任何不妥，立即修正。

今年遠東新世紀經典馬拉松與新埔華山基金會結合，發動公益募捐，幫助鎮內孤獨老人，並辦理園遊會，販售在地農特產和客家美食，藉此提供一個產業平台推銷。

在跑友努力奔馳在賽道的同時，會場安排熱鬧的「力拔山河」拔河賽及「籃球友誼賽」及趣味競賽，以各種不同的競賽方式，讓與會者感受到濃濃的歡樂期。

今年馬拉松的跑衣採用寶特瓶回收材料，結合二種特殊機能纖維製成，跑衣面料主體是由有效消除汗臭味的「淨味環保纖維」所織成，腋下部位以「抑菌環保纖維」作為重點抑菌防護，讓跑者除了跑健康外，也跑的舒服。

(中時 )