日本女星坂口杏里，是各大節目力邀的綜藝咖，演藝事業始終不見起色的她，竟把母親留下來的遺產敗光，導致下海當AV女優拍片還債，甚至還接受風俗店邀約，走上賣淫之路賺取生活費，近來在IG分享近況時，竟被眼尖網友發現「太髒」，被狂酸要她洗乾淨，立刻引起議論。

坂口杏里被爆敗光母親遺產後，只得下海拍攝AV償還龐大債務，未料轉戰AV界卻沒有闖出任何名堂，竟接受風俗店邀約，改以賣淫求溫飽，不過根據日本《周刊SPA》報導，有男粉絲特地前往捧場，沒想到坂口杏里不僅滿身酒味，過程中還包緊緊，此外服務態度跟床技都相當差勁，讓該名粉絲最後只能靠雙手解決，並痛批她根本不值得十萬價碼。

不過坂口杏里日前在IG分享近況，照片中看見她拿著酒瓶對鏡頭乾杯，眼神雖然看著鏡頭卻有些迷濛，不過網友焦點全不在她身上，反而是旁邊充滿汙垢的水槽，讓網友狂酸：「很不衛生，可以洗乾淨一下嗎」，反應可說是負評不斷。

知名影星坂口良子出道40年，生前力捧女兒坂口杏里，沒想到卻在她死後3年敗光遺產，拍攝AV更是被批評到一無四處，如今她仍在歡場打滾，也不時PO出於新宿歌舞伎町夜店陪酒的照片。

(中時新聞網)