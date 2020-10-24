國民黨立委費鴻泰周末市場擺攤，傾聽鄉親的意見，最近兩周已收到 10多件主動求助的長照家庭陳情，費鴻泰除了要求政府增加移工入境檢疫床位，以解決居家長照缺工問題，明天（25日）上午9：30-11：30 也將在永春市場（虎林街82巷口）擺攤，與民眾聊聊、意見交換。

費鴻泰主張因疫情受影響的家庭照護移工，也應該有紓困措施。他詢衛福部與勞動部，對家庭照護移工集中檢疫的量應重新盤整，衡量增加床位。尤其針對登記檢疫床位的方式，應慎防降低被利用程式搶登、或企業大量佔用而排擠家庭照護需求。

費鴻泰說，他這兩週在市場的服務，接了10多件主動求助的長照家庭陳情。新冠疫情延燒，衛福部勞動力發展署規定返鄉回臺、新進的外籍移工都需隔離14天，尤其針對家庭照護工，由於面對都是需照護的弱勢，更被要求集中式檢疫管制。疾管中心目前全台雖稱釋出1200個床位，但是每天只有80到100名外籍移工實際有機會搶到床位，如此，名額明顯不足以應付當前所需，上網搶床位名額更只能碰運氣。

他說，他質詢勞動力發展署，更發現自8月起，衛福部及勞動部將印尼、菲律賓兩國引進之所有外勞都增加列入高風險對象，比照家庭照護工集中檢疫，更讓本來就搶不到的檢疫床位一位難求，造成有些移工入境護照都快過期了還進不來，更嚴重的是長輩及弱勢的照護需求一再地被拖延耽誤，已造成嚴重的影響。

其中，一位大學教授，為了照顧年邁母親，雖獨立照養母親，但為兼顧工作與生活的喘息，好不容易今年初申請到家庭照護移工許可；但前半年被各國的疫情境管耽擱無法引進，現又屢排不到入境檢疫的機會，眼看移工6個月＋3個月的入境許可剩下期限將屆，甚至連仲介業者都不願續接這可能引進失敗的委託，四處求助無門。目前有多少這樣的家庭，故事雖不同卻因為同樣的困境被耽誤。

費鴻泰質詢強烈要求衛福部及勞動部，一、針對因疫情受影響的家庭照護移工，也應有相關紓困的作為；二、針對檢疫所的量能應重新盤整、衡量增加床位；三、登記檢疫床位的方式，疫情指揮中心及勞動部也應慎防降低利用程式搶網路登記、或企業大量佔用登記而排擠家庭照護工需求等問題。

(中時 )