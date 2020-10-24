狂犬病是人畜共通傳染疾病，家中寵物若染上狂犬病，容易出現攻擊傾向至死亡，目前國內疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，今年在花蓮、屏東、台中均有確診案例，疫情進逼苗栗，動物保護防疫所指出，目前送檢野生動物均為陰性，但大量飼養戶仍需按時替犬貓注射疫苗，否則可處最高15萬元罰鍰。

苗栗縣淺山地區小型食肉目野生動物群聚，主要由鼬貛、白鼻心、石虎和食蟹獴組成，今年在花蓮縣花蓮市、屏東縣高樹鄉有確診案例，7月再新增台中市后里區，苗栗縣動防所指出，今年截至9月送檢野生動物共78件，均為陰性，但防範狂犬病，仍需各飼主一起努力。

狂犬病是人畜共通傳染疾病，目前國內疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物。（苗栗縣動物保護防疫所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府呼籲大量飼養戶按時替寵物施打狂犬病疫苗，動防所表示，大量飼養戶是指飼養超過10隻以上犬貓之飼主，若未按時注射狂犬病疫苗，被咬感染狂犬病風險遽增，應每年按時補強注射，縣府提供預約到府注射服務，飼主須與動保所申請，將安排上班時間到府注射，需按隻收費。

動防所表示，為寵物注射狂犬病疫苗是飼主的社會責任，苗栗縣共有25間民間動物醫院與動物防疫所，簽約委託注射開證，飼主也能到動防所舉辦的各鄉鎮免費巡迴活動注射，或是在上班時間至動防所辦公室付費施打，動防所每周一、三、五下午1時至4時，提供自費施打狂犬病疫苗，每劑100元。

動防所動物檢疫課指出，完成預防注射的犬貓仍需小心防範遭狂犬病鼬獾咬傷，另外，依《動物傳染病防治條例》第13條規定，飼主需為3月齡以上犬貓，每年1次定期施打動物狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請飼主注意。

(中時 )