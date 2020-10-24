為幫助身障的孩子也能走出戶外、迎向陽光，由台灣幼兒棒球聯盟協會等團體舉辦的「LLB挑戰者盃」棒球賽，今年首度移師台中金龍棒球場舉辦，現場許多家長帶著孩子努力揮棒、在球場上找回自信與歡樂，氣氛熱絡；主辦單位強調，未來將每年舉辦，希望成為常態型的公益賽。

推著坐在推車內的5歲女兒走進球場，陳媽媽說，孩子出生後才發現腦部異常、肢體受限，為了讓她能參與多元活動、與外界環境融合，才開始參加棒球訓練與競賽，經過每2周1次的練習，發現孩子原本緊繃的肢體變得較放鬆，與人的互動也增加，甚至知道要來打棒球會感到開心。

第三屆「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」移師台中舉辦，帶領身障孩子們走到戶外、享受陽光。(林欣儀攝)

由台灣幼兒棒球聯盟協會等團體舉辦的「LLB挑戰者盃」棒球賽今天在金龍球場舉辦，現場氣氛熱絡。(林欣儀攝)

「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」今年舉辦第三屆，首次移師到台中，台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨表示，舉辦此活動是為倡導世界少棒聯盟的精神，提供想打球、卻不能打球的孩子參與比賽的樂趣，未來希望每年常態舉行，除提供身障者家庭走到戶外的機會，也藉此培養孩子團隊合作、面對挑戰要堅持下去的精神。

參加活動的中市府運動局長李昱叡說，罕見疾病孩子的特殊需求多在室內，很少有機會走出戶外，希望這次活動只是開始，未來市府希望與聯盟合作，讓更多孩子能從小接觸棒球。

「LLB挑戰者盃」3年前首次舉辦時只有4個隊伍參賽，到今年已增加至7個隊伍參加，包括罕見小勇士、腦麻小巨人、腦麻小水手、大同愛奇幻及高雄希望小太陽、勇敢小超人、新竹小光芒，主辦單位指出，參賽者年齡介於4至18歲間，孩子們每次訓練可達2小時，盼透過此活動照顧到更多喜愛棒球的身障孩子。

(中時 )