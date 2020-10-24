新竹縣為加強推動原住民族教育，在五峰國小設置原住民族教育資源中心，獲國教署補助325萬元建置中心硬體設施設備，24日揭牌啟用後將規畫族語相關課程，辦理原住民族教育相關研習或活動，讓原民文化向下扎根。

新竹縣境原住民以泰雅族最多，其次是遷住的阿美族，五峰賽夏族居第三，排灣族第四，60％的原住民設籍在尖石鄉及五峰鄉，餘分布在竹北、竹東及湖口等鄉鎮市。

縣長楊文科表示，竹縣族群多元，國中小的原住民學生有2千7百多人，設置原住民族教育資源中心，除推廣和普及原住民文化，更能以多元文化觀點，加強原民學生自我認同感，也讓更多人感受原民文化的獨特及多彩。

教育處長楊郡慈表示，原教資源中心規畫中心營運、提升族語能力、E化學習、多元教材設計及研發等五大內容，設行政組、課程教學組及圖書資訊組，提供建構原住民族教育資源平台，發展原民教育課程與教學教材，並傳承原民教育相關文物。

另外，尖石五峰史部落耆老日漸凋零，培育部落新世代，承承及保存原住民文化，更是建置原住民族教育資源中心的使命。

揭牌儀式展出中心辦理手工繪本研習作品，學員有平地和原住民教師，每個人都用自己理解方式，將原住民文化呈現出來，這些作品在教學時能吸引學生，讓原民文化向下札根。

(中時 )