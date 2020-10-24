停車格不友善？身障人士喊「看得到停不到」。（吳康瑋攝）

停車格不友善？身障人士喊「看得到停不到」。（吳康瑋攝）

停車格不友善？身障人士喊「看得到停不到」。（吳康瑋攝）

停車格不友善，身障人士喊「看得到停不到」，市議員張秉鈞呼籲市民不要違規佔用，以免受罰。（吳康瑋攝）

基隆市區停車格本來就很少，其中身障車格更是走好幾個路口，都不一定看得到，但基隆市不少身障停車位四周滿是四周是人行道駁坎及違停，令身障朋友難以接近，只看得到卻停不到，市議員童子瑋要求市府儘速改善，不要漠視身障者的權利，市政府停管科長張以正表示，經勘查後確實不方便，將在一個月內進行改善、調整位置。

一名視障按摩師賴麗美小姐受訪表示，平時由家人開車載著出門，但不少路邊身障專用停車位都被違規佔用，非常不便，而自己平時外出散步時，一定會拉家人陪同出門，因為人行道上有太多違規停放的摩托車及設置在路中間、不友善的電線桿，若不找人幫忙看著路，僅憑盲杖、導盲磚或導盲犬，恐怕已經摔倒幾千次了，更何況還有狗大便等狀況，險象環生。

童子瑋指出，信一、義三路口有一個人行道上的停車格空間狹小，還有燈桿擋在人行道格位正中間，而身障的機車多有改裝，是一般的兩倍大，且此處車格，為不少身障者到中國信託批彩券需要使用到，呼籲市府盡快改善，還給身障人士一個真正友善的停車空間。

市議員張秉鈞也表示，中山區路邊身心障礙者專用停車位僅有4個，大部份集中於中山二路上，可是屢遭佔用，其實身障停車位僅開放給「領有身心障礙者專用停車位識別證」車輛使用，盼民眾不要貪圖方便而遭受罰款。

對此，停管科長張以正指出，經實際勘查後，此處的身障停車格確實不方便，市府會盡快調整格位置，並遷移到較方便出入的空間，讓身心障礙族群使用便利，預計在1個月內完成施作。

張秉鈞也建議，民眾雖可以打電話進行檢舉違規佔用殘障停車位，但從法只能治標不能治本，唯有增設停車場，才能解決因車位不足所衍伸出的問題。

(中時 )