全台肉燥飯爭霸近日開戰，知名通訊軟體也在官網舉辦肉燥飯大PK，從10月19日至23日止開放投票，共有26937位網友參加，最終台南市獲得13652票奪冠，台南市長黃偉哲自豪，在台南要吃到普通肉燥飯比登天還難。

高雄市長陳其邁日前宣傳高雄肉燥飯，點名「台南肉燥飯還好而已」，黃偉哲也立即以「在台南要吃到普通肉燥飯比登天難」反擊，這一波肉燥飯爭霸戰，甚至連屏東縣長潘孟安都加入戰局表示「其實屏東的肉燥飯才是一口入魂。」最後連嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘也拿「嘉義火雞肉飯」加入戰局。

台南市長黃偉哲近日大力宣傳台南肉燥飯。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

知名通訊軟體舉辦肉燥飯大賽，有約50％的網友認為台南肉燥飯最好吃。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

根據LINE官網的投票結果，在26936位投票網友中，有13653票、約50.68％民眾認為，台南的肉燥飯最好吃，而偏愛高雄肉燥飯的民眾則占19.84％，投給屏東肉燥飯的民眾占4.83％，至於「不吃肉燥飯」的民眾則有11.78％。

黃偉哲表示，台南規畫在11月舉辦肉燥飯節活動，想不到高雄也要辦，如果高雄先辦，希望能廣邀台南、跟屏東一起比賽，如果高雄不辦的話，台南市就自己辦，且11月21日還有清湯牛肉節，歡迎民眾一同來嘗美食。

黃偉哲說，簡單一飯碗肉燥飯，再來個虱目魚湯、或魚丸湯，路邊攤到處都有，在一般的自助餐內，還可以點些小菜，非常健康可口。黃偉哲也說，台南肉燥飯一定選用溫體肉製作，才能凸顯其口感，正是擔心美豬開放進口時民眾的最佳選擇。

(中時 )