社團法人台北市老年健康慈善協會與旺旺中時媒體集團24日共同舉辦「用腳旺台灣健康99GO」活動，吸引逾千名民眾參加。（葉書宏攝）

社團法人台北市老年健康慈善協會與旺旺中時媒體集團24日共同舉辦「用腳旺台灣健康99GO」活動，吸引逾千名民眾參加。（葉書宏攝）

中國時報創行中心副總監王盈文表示，主辦單位於終點站規畫有藝人歌舞表演、美食義賣區、摸彩活動等。（葉書宏攝）

社團法人台北市老年健康慈善協會副理事長周韞維則相當感謝所有的協辦單位，鼓勵長者們外出健行。（葉書宏攝）

文山國中「醒獅團表演」。（葉書宏攝）

社團法人台北市老年健康慈善協會與旺旺中時媒體集團今（24日）共同舉辦「用腳旺台灣健康99GO」活動，吸引逾千名民眾參加，從新店捷運站出發，沿途欣賞碧潭吊橋、和美山等美景，主辦單位特地於終點站規畫美食義賣區，所得將捐助弱勢，讓活動充滿愛心與關懷。

逾千名民眾從新店捷運站出發，沿途行經碧潭吊橋、大佛寺、和美山觀景台、河濱步道、吊橋頭、碧潭吊橋、新店老街，最後抵達文山國中終點中，全程約7.1公里、約2.5小時。

中國時報創行中心副總監王盈文表示，主辦單位於終點站規畫有藝人歌舞表演、美食義賣區、摸彩活動等，相當感謝贊助單位讓活動增添趣味，活動報名相當踴躍。

中國時報長期關懷弱勢，第2年與社團法人台北市老年健康慈善協會舉辦如此有意義的活動，不僅健身還可以隨手做公益，所有盈餘將捐助關懷獨老、育幼院童及弱勢物資及供餐。

社團法人台北市老年健康慈善協會副理事長周韞維則相當感謝所有的協辦單位，鼓勵長者們外出健行，一起擁抱健康的人生。

值得一提，舞台區由全大衛星電視台主持人亞辰、佳祥、妙君、驛原擔任活動主持人，文山國中「醒獅團表演」揭開序幕，現場鑼鼓喧天、氣勢磅薄，還有芳馨舞蹈團、老慈會舞蹈團及珍珠舞蹈團、新日歌謠舞踊協會鍾遵雄、來家駐唱歌手許志強、街頭藝人陳秋華及曾鳳梅等藝人團體帶來精彩演出，現場民眾大呼過癮、鼓掌叫好，除看表演還可抽大獎。

主辦單位表示，報名参加之民眾，除可獲得聖手牌機能排汗T恤、Dehenge防曬冰絲袖套、妙煮婦眼鏡式放大鏡，還可參加豐富的摸彩活動，最大獎有價值33600元 NAUTICA三件式行李箱、白金花園住宿券、大河瞬熱式暖房機、愛伊健康強鈣鯊及活關捷、NINO1881杜邦防潑水保潔枕等數十個獎將於活動中抽出，讓每個參加健行的民眾不僅健康又有機會拿大獎。

(中時 )