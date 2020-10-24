因應56年來最大乾旱，面臨缺水危機，行政院長蘇貞昌昨邀集經濟部長王美花、水利署長賴建信等部會首長會商，拍板政府將投入14億元經費，展開抗旱缺水大作戰，將推動抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水，以供應民生及產業用水需求。

台灣受到56年來首度豐水期無颱風，繼桃竹苗等區域實施夜間減壓供水；桃竹苗地區1.9萬公頃的農地停灌，水情依舊吃緊，蘇貞昌昨邀集行政院秘書長李孟諺、王美花、賴建信、主計長朱澤民等首長會商，會中蘇揆同意水利署提報的緊急抗旱水資源整備及行動方案，所需經費14億元，將以前瞻基礎建設第三期特別預算、水利署移緩濟急預算以及自來水公司等預算，將執行到明年5月底枯水期結束前。

據悉，水利署提報緊急抗旱水源整備及行動方案，包括11月底完成全台154口抗旱水井整被併入自來水系統，每日增加30萬噸供水；優先推動新竹海淡廠緊急海水淡化，每日可供1.3萬噸。

水資源中心放流水則是供次級用水使用，用途包括公園綠地灌溉、道路及工地灑水、植栽灌溉、產業用水等，全台公開放65座，每日可供水42.5萬噸。

埤塘水源利用分為兩部分，首先整被併入自來水系統的3口埤塘，包括桃園1至4號池、社子1A池及員08池，3口埤塘蓄水約15萬噸；其次是10月底將完成49口埤塘的整備，蓄水約100萬噸，開放民眾產業載水。

行政院發言人丁怡銘強調，因應今年降雨情況不如往年，蘇揆持續有在關注水情，為超前部數，希望透過抗旱水源整備及行動方案，不論民生或工業用水都能供應無虞，至少撐到明年5月底枯水季結束。

(中時 )