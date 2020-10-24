印尼海外勞工保護局今年7月底稱從明年起包括印尼看護工在內的印尼籍移工將零付費，包括來台機票、簽證費、訓練費、給印尼仲介的服務費等都將由我國僱主負擔，初估約要7萬至10萬元不等，但我國勞動部至今卻仍未收到印尼方正式訊息。

據媒體報導指出，本尼已先於20日以公文發函給駐台北印尼經濟貿易代表處，說明海外移工安置暨保護局的立場；勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，發展署已在今年8月26日發文給「印尼駐台辦事處」瞭解，但發展署至今未收到正式的官方文件。

至於報導也稱印尼方近2日與印尼仲介召開會議，並提及要在明年1月15日啟動，並將在今年11月推行試辦，以起示範作用，施貞仰說，不知道內容真偽，「也有可能是仲介公司放話」。

施貞仰強調，所有的事情都要釐清、協商，至今仍是印尼單方面宣稱，但外交的東西需要協商、斡旋，持續透過外交部瞭解，「誠信在外交上很重要」，大家一起談談清楚才能做後續處理。

(中時 )