創世基金會受疫情影響，導致活動停辦、募款不易，多項植物人民生用品缺乏，長期投入公益事業，結合在地資源助弱勢的基隆市議員張秉鈞20日上午連結社團法人中華玉勅奉天宮天上聖母慈善功德會，合力助20箱復健褲，至安養院捐贈，盼拋磚引玉，呼籲各界年終將至，關懷弱勢團體。

張秉鈞指出，植物人是一群容易受忽視的社會邊緣人，期能以自身力量，喚起民眾對植物人家庭的關注，邀請愛心朋友一人一力幫助需要幫助的弱勢朋友。

中華玉勅奉天宮天上聖母慈善功德會代表表示，今年新冠肺炎疫情，不僅影響大家的生活，創世基金會在弱勢服務上也受到衝擊，不論捐款和發票募集都較以往減少了許多，安養院內急需尿布、看護墊、紙尿褲等等用品，希望藉由拋磚引玉，呼籲各界聚沙成塔，陪伴植物人家庭渡過難關，在疫情打擊下也可以愛心不減。

創世指出，基金會秉持「救一位植物人，等於救一個家庭」的理念，基隆安養院目前安養56位植物人，服務不可一日中斷，尿布是維持植物人尊嚴的生活必需品，用量龐大，盼社會大眾持續小額捐助，守護植物人。​

(中時 )