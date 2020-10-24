外傳國民黨大老、黨務高層、縣市長等多位黨內要角，看好國民黨主席江啟臣明年連任黨主席後，御駕親征參選桃園市長，前黨主席朱立倫今天表示，任何對桃園有心的人，應努力提高國民黨支持度，且要深耕基層，國民黨要不斷改革，和主流民意站在一起，獲得更多年輕人的支持。

長風基金會今天邀請美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君，進行「從蔣經國日記看他的家事與國事」演講，前總統馬英九、前黨主席朱立倫均現身參加。

被問到黨內點名現任黨主席江啟臣明年連任後，可望備戰桃園市長選舉，朱立倫下午受訪表示，他昨天回桃園和許多關心桃園未來發展的人士碰面，自己也曾擔任8年桃園縣長，希望任何一位對桃園有心的朋友，要深耕基層以真正了解民意，另努力提升國民黨的整體支持度，相信若果真如此，不只有桃園，其他地方都能夠勝選。

媒體詢問，是否認為江啟臣是合適人選？此時拋出是否與江啟臣參選黨主席有關？朱立倫避而不談，僅說稍早參加國民黨團總召林為洲嫁女兒的喜宴，與江啟臣比鄰而坐，明天碰到江啟臣再詢問他。

朱立倫指出，國民黨要不斷改革，和主流民意站在一起，讓更多年輕人支持國民黨，而桃園也是很多年輕人的新故鄉。

國民黨籌備設立「國民黨工教警消委員會」，被視為為下屆黨主席鋪路，對此，朱立倫坦言，說真話的國民黨，結果蠻慘的，社會支持度顯示國民黨還需要更多努力，因此只要國民黨好，絕對贊成與支持。

朱立倫強調，黨內不要有任何權力鬥爭，或因黨主席選舉，讓大家更討厭國民黨，反之應讓大家更支持國民黨。媒體追問，是否感受到權力鬥爭？朱回，他相信不會，現在都希望國民黨獲得更多支持。

(中時 )