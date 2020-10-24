外交部為了招募多元人才加入外交工作，向考試院爭取開放外交特考專業科目以「英文」作答，希望進用具高階英文能力的外交人才，進而提升整體涉外事務人員的語言能力。

外交部表示，當前國際情勢變遷快速，政府面對諸多國際雙邊或多邊事務，外交部有召募更多元人才加入外交工作的需求。為滿足這項需求，外交部希望經由外交特考的管道，進用具高階英文能力的外交人才，進而提升整體涉外事務人員的語言能力。

外交部指出，目前與相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益。特設高階英文能力分組的宗旨，是針對外交人員英文能力的特別要求，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年本就可以報考，也是多一個報考應試的路徑。

外交部強調，擬議中外交特考高階英文組主試科目仍然要應試國文，其他應試的專業科目也都是一樣，並沒有因英文的需求而打折扣。這個分組的考試，除國文考科，其他專業科目亦得以英文作答，目的在於召募外交專業知識以及語文能力具優的人才，以確保考生進入外交部服務後，也有處理公務及應對所需的中文、英文能力。此外，考生錄取之後，也會經過密集培訓與考核，確保具有處理外交的專業能力及中英文兼具的語文能力。

外交部表示，面對國際局勢，希望在雙邊或多邊事務中能為國家爭取更多利益，外交部吳釗燮部長上任後，對同仁語言使用能力及語言使用的活化多所要求，這是精進外交工作的負責任態度。在外交部若不作此要求，這才有違人民的期待。

(中時 )