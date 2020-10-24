今年公費疫苗短缺，北市各級學校收到教育局通知，施打順序為身心障礙學生優先，再由低年級開始施打到高年級，而六年級的班級施打順序竟以「抽籤」決定。對此，台北市議員游淑慧表示，10月就要求衛生局用二備金加購疫苗，結果有錢也沒地方買，歐盟更在7月就提出警告，但衛福部居然沒加購，並以16字總結。

台北市國小至高中約有24萬學生，教育局備有21萬劑疫苗，加上教師預留的1萬劑，共22萬劑，若超過9成學生施打，疫苗就可能不足。教育局發文到各學校，目前的疫苗僅能供應身心障礙學生及一至五年級學童施打，而六年級的班級順序、班級內施打順序，竟由抽籤決定。

游淑慧在臉書批說，莫非避免流感病毒找上門，也要碰運氣？連孩童打疫苗也要像動滋券、農遊券一樣，抽抽抽。衛生局說台北市流感疫苗覆蓋率已是六都最高，達到27%，即便限縮範圍，只打學童和長輩，結果還是不夠打，10月出就要求衛生局用二備金加購，結果有錢也沒地方買。

游淑慧指出，今年全球各疫苗廠，供貨量年增逾15%，歐盟更是在7月就警告流感疫情，但衛福部居然沒加購，心態如此雲淡風輕，並以16字總結2020年，「防疫國家隊，全民來排隊，排隊排不到，大家比手氣。」

最後，游淑慧也酸說「百官不期待口罩最實在」「全民都需要唱歌舒壓」。

這在台灣？流感疫苗不夠打 小六生接種竟靠抽籤... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年10月23日 星期五

(中時新聞網)