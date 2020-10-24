趕上班？ 騎士疑不當超車擦撞大貨車爆頭亡

搶快超車不慎！彰化縣和美鎮新中路22日中午11時49分發生死亡車禍，24歲陳姓騎士欲超車大貨車，疑似不慎擦撞向右偏移倒地，雖然大貨車緊急煞車未將騎士輾過，但騎士仍頭顱出血、傷重送醫搶救仍不治，安全帽擋風罩血跡斑斑，令人怵目驚心。

路口監視器畫面中，44歲劉姓男子駕駛大貨車行經新中路，陳男騎乘的機車從後方接近，他先加速超越一輛轎車後，緊接著欲超越劉男駕駛的大貨車，辰男騎乘機車先向左偏並加速，卻不知何故突然又向右偏，機車撞擊大貨車左前側後隨即倒地。

彰化縣24歲陳姓騎士前天中午騎車準備前往台中市餐廳上班，疑似因趕時間搶快超車，不慎在和美鎮中新路上擦撞同向的大貨車後倒地，頭部遭重創傷重不治。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳男倒地後安全帽破碎，擋風罩內噴濺大量鮮血，經救護車緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。警方初判車禍是因機車不當超車引起，經酒測，劉姓貨車司機酒測值為零，並未酒駕；傷重死亡的機車騎士仍需進一步抽血化驗。

根據了解，陳姓騎士從事餐飲業，餐廳在台中市，下午2點要到班，當時他剛從家中出門，準備騎車前往台中，車禍發生地點離他家僅不到1公里。附近居民說，這條道路雙向只有各一車道，道路不大、往來大貨車卻很頻繁，車流眾多，騎機車超越大車實在很危險。

(中時 )