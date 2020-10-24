雖然美國總統川普在最後一次總統大選辯論上強調「美國正遠離新冠疫情」，但事實完全相反。據路透社與美國有線新聞網報導指出，就在辯論後一日的23日，美國單日確診首次突破8萬，更創下疫情爆發以來的單日確診最高紀錄。

報導指出，美國新增8萬4218例確診，打破7月16日7萬7299例紀錄。這項紀錄也讓全美飆高的住院率以及單日死亡率更不樂觀，22日的單日死亡人數升至916人，僅略低於8月最高時的1200人。且專家仍警告「最糟糕的還沒來」，華盛頓大學研究人員預測，美國累計染疫死亡人數到明年2月可能高達50萬人。

另外，美國16個州也創下單日確診最高紀錄，其中包括總統大選中的諸多戰場州，如俄亥俄州、密西根州、北卡羅來納州、賓州及威斯康辛州。至於為何確診人數反攀升，公衛專家雖為明確點出原因，但認為氣溫下降促使民眾待在室內、對於防疫措施感到厭煩，以及學生返校復課等。

華盛頓大學衛生指標與評估研究所（IHME）所長莫瑞（Christopher Murray）表示，美國即將面臨秋冬季的確診上升，但他同時也表示，如果95%的美國人都願意戴上口罩，可能新增的死亡人數將下降至13萬。

對於確診人數上升，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）認為主要是個人行為導致，如家庭聚會反而成了主要疫情傳播因素。不過，對於川普「疫情正在遠離」的說法，阿札爾表示，川普正提供人民希望，並等待疫苗問世。

(中時新聞網)