新北市礦山藝術季於24日榮重登場，藝術季更邀請到藝人澎恰恰及許效舜組成的經典說唱團體「鐵獅玉玲瓏」開場，復出的鐵獅玉玲瓏魅力爆表，直接引爆整個山城，台下與會貴賓及老老少少都被逗得笑呵呵，而副市長吳明機也即興加入演出，逗趣地介紹藝術季系列活動，並用早期山城宣傳電影或表演的方式，為藝術季熱鬧的開啟序幕。

吳明機表示，今年是新北市升格的第10年，自年初新北市即提出了「新住民、新領導、新趨勢、新美學、新創生及新聯結」等六大願景，而水金九地區是全台唯一的金銅礦業遺址，特殊的自然地景與百年礦業遺產，每年吸引數百萬遊客造訪。

「鐵獅玉玲瓏」經典造型說唱水金九礦業故事，揭開礦山藝術季序幕。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

他指出，這也是市府首次跨域結合文化資產、表演藝術及視覺藝術，來舉辦「礦山藝術季系列活動」，除推動黃金山城礦業文化，也帶動地方創生，新北市未來也會持續用新美學翻轉黃金山城、豐富市民生活，打造新北5大美學廊帶。

文化部影視及流行音樂發展司專門委員呂美莉表示，老戲院裡裝有很多我們不同的回憶，很高興有機會協同推動地方影視音體驗及聚落發展計畫，在昇平戲院具有代表性的空間中，辦理礦山藝術季系列活動，並且推動電影、電視及流行音樂的體驗與發展是文化部重要的政策之一，文化部希望藉此豐富民眾之文化生活，聚塑地方特色。

黃金博物館指出，礦山藝術季系列活動包含地景藝術展演、歌舞昇平系列表演以及「座‧無虛席─昇平戲院×臺灣老戲院特展」等，在金瓜石及九份地區展開，這次展出的6件地景藝術作品，是在知名藝術家林順龍及王文志等專家學者組成的評審團，經過審慎討論評選而出，作品相當精彩可期。

此外，活動期間在九份昇平戲院安排歌仔戲、說唱、音樂、布袋戲等12場演出及4場社區電影院，帶領大家重回採金時期的風華年代，另外在昇平戲院久未開放的二樓空間，規劃的老劇院特展，以復古手搖機VR裝置及多媒體展示，介紹全臺保存及活化狀況較佳的老戲院，串聯大家在戲院的美好回憶。

(中時 )