台北市一名83歲的奶奶9月底獨自去看牙醫，被健身房推銷入會，簽約後先付4千元入會費，每個月還要再繳1千多元，而此事直到2天前才被家人發現，聯絡業務想替奶奶解約，卻被告知要先扣2千元，再加上4千元的入會費，一共噴了6千元，讓家屬超生氣，貼文也讓網友戰翻。

網友在Dcard上分享，奶奶在9月底獨自去台北看牙醫，被健身房業務推銷簽了合約，原PO透露，奶奶當時好像是被拉住說了一大堆話，就被抓去測體脂，然後業務拿了郵局金融卡刷，但奶奶好像不知道自己在幹嘛，有點迷迷糊糊就被騙去簽的感覺。

原PO表示，家裡的人直到22日才發現此事，而奶奶簽了健身房合約後，先是被扣4千多元的入會費，未來每個月還得繳1千多，讓他忍不住質疑「這樣算不算騙老人家？」

原PO指出，奶奶今年已經83歲了，曾經因為骨刺問題開刀，也曾換過膝關節，根本不適合去健身房，因此很想要替奶奶解約，但詢問過健身房業務卻得到，解約至少要扣2千元，加上4千元的入會費，共損失6千元，讓他求助網友「有沒有辦法解決呢？」

網友看完後戰翻，有人覺得，「不是自己腦波弱才簽的嗎？同情奶奶是一回事，但奶奶自己拿卡給業務也是事實」、「本來就要顧好家裡長輩，就好像小孩無行為能力，跑出去家長不用負責？簽了就要負責，不然就解約賠錢吧！」

但也有網友認為，「到底什麼人會向83歲的推健身房」、「別怪長輩 ，他們也不懂這些話術，建議找消保官比較保險」、「為了錢真的是快沒底線」、「業務連83歲奶奶都不放過」、「向年齡層這麼高的人推銷健身房真的很瞎欸」、「有夠惡劣，良心不會過意不去嗎？」

(中時新聞網)