新北勞工局今（24）日在新莊體育館舉辦「2020新北市就業博覽會」，邀集75家廠商釋出2880個職缺，現場統計參加活動約1453人次，徵才廠商收到1160份履歷，預計錄用465人，初估媒合率超過4成。有多位新北市立棒球隊退役選手也前來求職，對於迪卡儂公司興趣滿滿，他們表示：「希望工作能與專長銜接，順利發展職涯第二春」

來自新莊的趙先生與王先生為國中同學，看著不景氣的大環境，相約來到就業博覽會，他們說，期待可以找到有前景價值儲備幹部相關工作，用積極的態度迎接充滿變化的未來，希望更多人知道徵才活動，擴大市府就業服務的價值。

勞工局長陳瑞嘉表示，感謝廠商提供多元化職缺，讓不同背景的市民朋友適性就業，同時鼓勵求職者多使用政府資源。另為協助青年就業，新北市領先全國推出青年就業三箭「初次尋職青年就業服務」、「非典型勞動青年轉正職輔導」以及「斜槓青年職能培力」

因應今年疫情衝擊，7月起更針對應屆畢業生推出「職業訓練補助」及「初次尋職就業服務2.0」，分別提供最高2萬元訓練補助及1.5萬元輔導津貼，在新北各區就業服務站台都可就近諮詢。

(中時 )