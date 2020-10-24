新豐鄉松林重劃區人口年年增長，造成松林國小從48班暴增到55班，縣府計畫增建教室因應，但家長認為增建教室將導致學校活動空間不足，成立自救會反對現有校地增建，主張應將學童分流到新豐國小就讀。

松林國小家長成立反對增建校舍自救會，24日舉辦座談會，邀請立委賴香伶、高虹安為民發聲。縣府教育處副處長蔡淑真表示，縣府計畫以1億5千萬元在松林國小增建25教室的教學大樓，位在校內活動中心旁空地，應不會影響學校正常教學。

賴香伶表示，會從法制面來通盤檢討全台灣小學超收的問題，並從國土規劃法、財政收支劃分法的角度，來改善地方政府「樂於土地開發」所引發的後遺症。

高虹安表示，將研擬在中央推動依各縣市特色的法規，來貼近家長需求如全日課輔、特色教學，也會督促教育部，嚴格把關縣市政府提出的增班申請，勿讓增班壓縮活動空間的惡性循環不斷重演。

自救會發言人蔡明勳說，縣府計畫在松林國小的操場旁增建教室，將犧牲既有綠地、遊樂設施、樹蔭及操場跑道，多數松林家長反對現地增建。

蔡明勳指除了施工期的粉塵、噪音，可能影響教學品質，甚至發生傷害學童身體健康的事故，長期而言增建校舍將使未來松林國小招收更多學生，嚴重再壓縮學童活動空間，違反教育部「國民小學及國民中學設施設備基準規定。

蔡明勳指家長希望挹注教育資源到鄰近的新豐國小，分流學童就讀，提供全日免費課輔的分流政策，減少雙薪家庭負擔，長期則在山崎都市計畫區增設文小和文中。

(中時 )