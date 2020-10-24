任何人搬入新家總會四處查看，看前屋主有沒有東西遺忘在房子裡，結果一名剛搬入新家的女子發文笑：「沒想到前屋主給我留了禮物」，她把照片PO上網後，老司機紛紛打趣留言：「前屋主是個渣男，連老婆孩子都拋棄了」。原來原PO指的禮物是「姐夫」。

新搬入新家的女網友，在櫥櫃發現前屋主留下的「神秘禮物」─情趣用品「姐夫」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO在臉書《爆廢1公社》發文表示，前不久剛搬到新家，想親自下廚煮飯，按下電磁爐電源鍵遲遲沒反應，只好打開上層櫃子找插座，她就這樣看到前屋主留下的「神秘禮物」。

照片中可見，塑膠袋中裝了情趣用品「姐夫」，讓原PO秒漲了紅臉，完全不知該如何處置是好。文出一出馬上吸引大批老司機留言「跟前女友分手不想帶走」、「交接的概念」、「要給妳加菜的」、「表示貴地靈氣逼人，居然可以長得出肉靈芝」、「今晚不用買絞肉了」、「別動！那個是聖物，鎮宅用的，這前屋主是高手」、「前屋主老婆被忘在這了」、「這個拿來泡酒很補的啊」、「說不定排煙管裡面有更厲害的」。

(中時新聞網)