英國政府23日宣布，基於日英《經濟夥伴關係協定》（EPA），將對進口自日本的神戶牛和「江崎固力果」零食「POCKY」大幅下調關稅。據悉，神戶牛關稅最多下調60%，POCKY則為31%。售價也將下降，或許在英國能更輕鬆購入日本產品。

共同社報導，英國國際貿易部在推特上宣傳稱，「如果你是日本食品的粉絲，新的日英貿易協定對你而言是個好消息」。兩國政府力爭2021年1月使協定生效。

英政府介紹稱，基於日英EPA，英國從日本進口產品時關稅降幅最大分別為烏冬面13%、藍鰭金槍魚22%、醬油6%。

此外據英政府估算，約15年後對日出口將較2019年增長17.2%，金額增加26億英鎊。另一方面，從日本進口預計擴大79.9%至130億英鎊。

日英兩國政府於日本時間23日簽署了EPA。關於削減工業品和農業品的關稅，內容大致沿襲了日本與歐盟（EU）的EPA。

(中時 )