39歲男星黃鐙輝與老婆萁萁結婚11年，時常PO出和樂融融的家庭生活，親民又樸實的一面頗受網友喜愛；不料，萁萁最近曬出一張自家車內部的劣皮照，語重心長地說：「冷氣孔不要放香水或精油」！

萁萁19日透過社群平台表示，某天接小孩上社團課時，突然發現本來放在車上的精油瓶移位，周邊還油膩膩的，往下一看更誇張，車子的按鍵面板全部脫皮，數字都被磨掉看不清楚，露出底部的白白一片，讓她當場嚇歪又超生氣。

根據了解，萁萁的這台賓士是A250，市價約200萬元，而賓士採用的是環保塗料材質，只要不小心接觸到脂溶性的精油或其他液體，很有可能會腐蝕、造成破皮損傷，萁萁也用自身血淋淋的經驗告誡網友「冷氣孔不要放香水或精油」還重覆三次強調嚴重性。

不過，萁萁透露環保塗料使用久了也會黏黏的，更換只是早晚的問題，但她還是不能接受，轉告萁媽後，對方居然淡淡的說：「沒關係啦！自己在開的，奇異筆塗一塗就好」還企圖說服黃鐙輝不用特地去維修，但是黃鐙輝認為壞得太離譜，便站邊老婆；萁萁表示脫皮已經很不開心，若再用奇異筆塗，掉漆的範圍只會越來越大，到時候維修費用肯定更驚人，隔天她詢問原廠最高報價為1萬5千元，後來透過友人介紹到價廉的地方保養，讓她相當滿意成果，直呼「復活了…跟原廠一樣的」。

(中時新聞網)