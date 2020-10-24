為幫助罹患罕見疾病「脊髓空洞症」的患者能及早接受治療，研究此病症長達20年的亞大醫院神經外科主任林志隆特別成立「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」，24日揭牌運作，未來將持續爭取衛福部將此並納入罕病範疇，盼為患者爭取更多支援與協助。

「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」24日熱鬧揭牌，多位曾接受過林志隆治療的患者現身分享他們的治療經驗，南投市長宋懷琳也以病患家屬的身分出席，她說，丈夫之前感覺身體沒有力氣，到多家醫院求診，透過介紹找上林志隆，經他細心治療，現在病況好轉，率先捐出1萬元、盼協助協會順利運作，能幫助更多人。

素人畫家吳淑真接受醫師林志隆治療後，1年多來創作30多幅畫作，最近在「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」展出。（林欣儀攝）

同樣罹患脊髓空洞症的素人畫家吳淑真對抗病魔多年，曾接受過6次手術，從還能走路到必須靠輪椅行動，她一度放棄求生意志，林志隆說，在她舉辦人生最後一次畫展時，他前往並鼓勵，讓吳淑真重新燃起希望，接受治療後1年多，吳淑真已重拾畫筆、畫出30多幅作品，這次也在協會展出。

林志隆強調，脊髓空洞症好發率約10萬分之2.4，全台約有600名患者，因診斷不易且治療困難，許多患者都經歷多次手術、身心受損，且往往延誤黃金治療期，他20年來研究此病症、至今已經手300名案例，希望藉由協會的成立能幫助更多病友。

林志隆說，未來將藉由協會的平台，讓病患分享經驗與治療流程、達到心靈溝通，並將結合社會資源、希望實際幫助患者，此外，因此病症目前僅被列為重大疾病，將爭取衛福部將期納入罕見疾病範疇，讓患者可以申請特別補助、減輕醫療負擔。

(中時 )