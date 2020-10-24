許姓少女母親（圖左）面容憔悴表示，她什麼都不求，只求寶貝女兒平安歸返。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

一位台中市15歲許姓少女21日失聯將近4日，母親等不到女兒回家，急尋警方求助才發現女兒在校門口被一位南姓網友載走。警方今日上午在台南查獲該男的行跡，循線搜查後，台南警方終於在稍早於永康區尋獲南姓男子及許姓少女，少女平安無事，目前已將兩人帶回派出所問訊釐清案情。

據了解，許姓少女在21日時在學校外疑被1名南姓網友騎車接走後，截至24日上午音訊全無，許姓少女母親今天面容憔悴表示，她什麼都不求，只求寶貝女兒平安歸返，母親焦急的等待，令人不捨。

許姓少女母親說，女兒喜歡課餘玩網路線上遊戲，疑似結識在台南工作的男網友，21日放學時間應搭乘校車返家，卻是遲遲未回到家，手機連絡不上人，晚間9點多就到警所報案請求協尋。

警方指出，調閱少女住家附近超商監視器畫面，發現少女在21日當天上午7點多，穿著便服，疑似等人，最後步出超商離去，就未到學校上課，最後循線追查監視器，發現少女與1名男子到南投縣。

事後警方聯繫該名男網友家人，其家人卻表示，兒子已1年未與家人聯繫，並不知道兒子手機號碼；警方表示，將持續在少女最後失蹤地點附近尋找下落。

台中警方24日上午掌握南姓男子疑似出沒台南，並通知台南警方協尋，成功於24日下午在永康區尋獲南姓男子及少女，所幸少女並未受傷，目前已帶回派出所，並通知台中警方。

據了解，南姓男子近期在永康區附近租屋，台南警方接獲台中警方通報後，隨即前往租屋處埋伏，也順利逮捕南姓男子，並找到失聯4天的許姓少女，目前皆已帶回派出所。

(中時新聞網)