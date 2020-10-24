總統蔡英文8月底突襲式宣布明年將開放含萊克多肥胺的豬肉進口，引發社會嘩然，近期有民眾連署並號召上街頭反對萊豬進口，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，不會讓養豬農民受到影響，目標是要把豬價維持好，使台灣豬可以出口，豬農的收入不會受到任何影響。

陳吉仲呼籲，消費者最具體行動就是用消費行為多買國產的豬，這樣才能保障養豬戶的權益，農委會預計下個月推出台灣豬標章，只要認明台灣豬標章，店家或餐廳100％使用國產豬。

至於如何達到校園零萊豬？陳吉仲指出，明年1月1日開始，所有3000多所學校、160餘萬名學童，每人每餐只要用國產食材從3.5元補助至6元，預算一年是20億，學童吃到當季、高品質的食材，也能達到食農教育，而明年起衛福部及農委會會讓所有的豬肉標示來源國，可以看到每一個豬肉的原產地。

有農民提及自己的作物未在停灌補償作物中，陳吉仲說，目前已公告水稻是每公頃14萬元，其他如果未在公告範圍內，只要反映就會放進來；至於如果未在停灌區受旱災影響，則會透過天然災害現金救助辦理。

而有部分農民反映補助被地主申請，陳吉仲指出，所有的補償經費皆給實際耕作者，只要簽下切結書，無論用保險或肥料等資料，或參與農委會補助等資料，如果地主去登記領補償卻未實際耕作，將追償補償金並採取法律行動。

(中時 )