統一獅昨天淘汰富邦悍將後，今天將與中信兄弟爭冠，而統一只要不敗就能在台南球場拋下橘色彩帶，將推出泰迪迎戰兄弟德保拉，代總教練林岳平期也盼在執教首季例行賽最終戰有個完美ending。

此役原本是9月12日的比賽，當時比賽至3局上1出局就因雨保留，兩隊各靠1支全壘打戰成平手。而昨天擊敗悍將後，「餅總」就透露今天投手將是泰迪、布雷克2擇1，最終選擇泰迪先發。

「其實就是一前一後而已，上次泰迪對戰兄弟投的不錯，但現在這種比賽就是看誰臨場表現好，誰先出現關鍵一擊而已。」林岳平希望今天能夠複製昨天劇本，在台南球場拋下睽違已久的橘色彩帶。

雖然昨天贏球已確定至少有季後賽可打，但「餅總」認為壓力並沒有因此減輕，「昨天贏下並沒有更輕鬆，反倒要更積極，我們很久沒有季冠軍，這次只有這一次機會，希望我們能夠掌握，一次就成功，心態上是積極想搶這一場。」

林岳平繼續說：「當然也會做不好的打算，再多一輪挑戰賽，但先不去預測之後會是什麼賽制，但本季我們從第一場到第120場都沒有一場是鬆懈，我認為這對我們球隊是很好的一年，開季第一場是我們優勢拿下，也希望在最後一場是用最好的結果去做完美ending。」

而已握有台灣大賽門票的兄弟，今天仍舊推出王牌德保拉搶勝，盼包辦上、下半季冠軍，先搶1勝優勢，總教練丘昌榮表示，這場比賽就是要全力搶勝，米蘭達也會隨時準備，有危機時就上場。

(中時 )