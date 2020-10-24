曾姓男子23日晚間開著賓士車在台北市大安捷運站出口開槍，桃警調查發現曾男同日一早還在桃園區助陣，和2名王姓男子在街頭圍毆邱姓男子，甚至持槍恫嚇，桃警以車追人陸續逮到2名王男，而曾男則被大安警逮捕，將釐清是否為同一把槍，訊後依傷害及恐嚇罪嫌送辦。

邱姓男子23日一早9時許，行經桃園區益壽八街時，遭29歲曾姓男子駕駛的黑色賓士轎車攔截，雙方下車理論，孰料賓士車上25歲王姓男子，一言不合，竟夥同另名23歲王姓男子朝邱男開打，邱不敵人多勢眾，被逼到牆邊慘遭圍毆，王男還持槍恫嚇，隨即駕車揚長而去，叫囂聲驚動附近住戶，全程拍下惡行報警。

桃警獲報以車追人，當晚陸續將2名王嫌逮捕歸案，王供稱和邱男是多年好友，因細故反目成仇才會糾眾動手，警方深入追查，驚見負責開車的曾男，晚間又開著賓士車到台北，因發生行車糾紛，就在大庭廣眾下開槍示威，已在新莊遭警方逮捕，並起出犯案用槍枝。

桃警除依傷害及恐嚇罪嫌移，將2位王姓男子移送桃園地檢署偵辦，也將深入追查槍枝來源，釐清是否和曾男持有的屬同一把槍。

(中時 )