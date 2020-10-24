新一季《中餐廳3》將迎來本季最大的改變！暖心的外場經理王俊凱(小凱)因學業關係，接下來要提前離開節目！面對突如其來的道別，所有人都忍不住淚眼婆娑的相擁，依依惜別的畫面令人不捨，就連在節目中最霸道的店長黃曉明也不禁紅了眼眶。

王俊凱自《中餐廳3》開播以來，大受隊友與顧客的喜愛，純真不做作和暖心的個性，征服了許多觀眾的心。每遇到問題，小凱不但冷靜應對，還能夠照顧到其他人感受，是節目中幫忙化解矛盾與麻煩的最佳潤滑劑。但是在這集《中餐廳3》店務會議時，暖男小凱竟無預警道出：「因為課業問題，必須要回去完成，沒辦法跟大家一起走完這次的旅程了…」話一說完，引起眾人一陣沉默，小凱也繼續說到「經營一間餐廳很難，所以我很體諒曉明哥，他是一個很嚴格的人，但也是無時無刻在想著我們的人」，黃曉明也感性回應「我們要珍惜大家、珍惜還能單純掉淚的時刻，也珍惜一個像老父親的曉明哥好不好？」說完，原本在一旁哭得不能自己的楊紫立刻破涕為笑「你真的超像我爸！」

《中餐廳》王俊凱讀信告別。(圖／中天綜合台提供)

《中餐廳3》一直吵吵鬧鬧的磨合與前進，其中最具看點的就是「霸道總裁」黃曉明店長，向來高標準、求完美的他，在這一集裡，因為出菜速度過慢，使顧客久候不耐直接走人，終於讓黃曉明內心承受不住，紅著眼眶與大家坦承其實每天都「很擔心、每天都很害怕」。送王俊凱離開時，更讓鐵漢落下柔情淚：「我開始難過了，我很討厭離別、討厭自己！」，抱著小凱泣不成聲地大哭，最後不忘拿出臨別禮物與一封給王俊凱的親筆信寫道：「你不只是印象中的那個小男孩，你總是能及時察覺到大家的情緒，用自己的幽默感去鼓勵身邊的每一個人」滿滿的真情鼓勵，提攜後輩的字句暖心話語，也讓小凱當場落淚。

一句「告辭了，各位！」，疼了大家的心，也拉開了新篇章，少了暖男小凱的《中餐廳3》將會有什麼樣的變化？收斂過的「霸總」黃曉明還會出什麼新招？中天綜合台每週日晚間8點；中視每週日晚間10點，敬請鎖定。

(中時新聞網)