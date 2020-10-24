網友在好市多買了一款洗衣精，但卻不知道上頭的紅色按鈕有何作用。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

長知識了！日前一名網友在臉書上好奇發問，他在好市多買了一款洗衣精，但因為其外觀較一般洗衣精不同，是採用雙頭設計，且其中一頭有個紅色按鈕，對此，就有內行人解答，這是氣壓式按鈕，只要按下洗衣精便會流出，這也讓不少網友表示，「買了這麼久現在才知道，長知識了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上說明，日前在好市多買了一款洗衣精，但回到家一看，發現瓶身有雙開口設計，且其中一頭有個紅色按鈕的設計，讓他好奇是有什麼功能，於是向網友提問「請問有人知道好市多這款洗衣精左邊紅色頭是做什麼用的嗎？」

有熱心網友貼出照片示範，這款洗衣精的紅色按鈕該如何使用。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文發出後就有熱心網友解惑，「放倒按壓用的，酌量按壓」、「橫放，然後壓下去，像水龍頭一樣，洗衣精就會流出」、「紅色按鈕那一邊整個放倒，按壓紅色按鈕的時候就有點類似飲水機的概念會流出來」。不過也有網友抱怨，「用完平放後都會流一堆出來」、「這設計不好，雖然按壓很方便，可是我還是習慣分裝小罐使用」。

此外，也有許多網友和原PO有相同困擾，貼文發出後也替許多人解答「我這罐都是直接轉開右邊蓋子用倒的，因為以前沒用過這種設計，長知識了！」、「我第一次買的時候也想超久」、「感謝樓主發文，我前天也第一次買，但還不知道怎麼使用，多虧有你，感恩」。

(中時新聞網)