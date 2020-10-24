24日在東京都內舉行一場日美合作相關國際會議，前日本首相安倍晉三蒞臨會場致辭，就安保政策指出：「如何應對崛起的中國是最大的主題。」鑑於澳洲海軍將參加日本海上自衛隊和美海軍、印海軍的「馬拉巴爾」聯合訓練，他強調意義稱：「這將向全球展現合力守護地區和平與穩定的姿態。」

日本首相菅義偉為日美合作相關國際會議發去視頻寄語，就日美同盟稱「今後將繼續強化自身的作用和能力」。他示意力圖與澳大利亞等也進行合作，還表示「將與包括中國、俄羅斯在內的近鄰各國開展構建穩定關係的外交」。

有關6日在東京舉行的日美澳印四國外長會談，菅義偉肯定稱，圍繞「自由開放的印度太平洋」構想的具體推進和地區局勢「進行了深入討論」。

日本防衛相岸信夫也為日美合作相關國際會議發去視頻寄語，強烈批評在東海及南海擴大軍事影響力的中國，稱「在新型冠狀病毒疫情下仍加劇事態。」

(中時 )