孫協志、王仁甫、許孟哲主持中視《飢餓遊戲》，24日出席四周年粉絲見面會，孫協志感性表示：「1個綜藝節目可以持續4年是非常難的事情，現在很多小朋友都是看到《飢餓》才認識我們。」許孟哲年底辦婚宴，目前卡在場地安排，問及伴郎、伴娘人選是否找孫協志、夏宇童，孫協志連忙說：「我不行啦，都結過婚了。」但表示已與王仁甫準備好紅包，至於是否六位數？孫協志秒答「不會」，許孟哲則笑回講錢傷感情，但彼此已認識20年。

《飢餓》4年來，許孟哲與趙孟姿從相戀、登記結婚，到生女，他談到當爸後的轉變，「玩遊戲會考慮更多，現在衝的時候，第一個想到的是安全，很多時候不想要受傷，家裡面要顧寶寶已經很忙，老婆會特別交代不要受傷。」他笑稱現在除了餵奶，他什麼都會，女兒每天都是他洗澡，「因為小朋友現在還好小，不要讓寶寶哭太久，應該就是好爸爸了，接下來就是擔心她的教育問題」。王仁甫笑說：「孟姿還在懷孕，他就來問我小學，我拒絕回答，因為還太久。」許孟哲那天還擔心要不要先安排女兒幼稚園，被家人笑虧：「也太早了！」

王仁甫（左起）、許孟哲與王仁甫主持《飢餓遊戲》，迎接四周年。（中視提供）

《飢餓》一切玩真的，王仁甫笑說：「人空腹8小時後，兇猛那面會出現，尤其是女生，平常很溫柔，但餓到最後聲音都變了，王宇婕落差很大。」被問夏宇童是否也有落差，他笑看孫協志，「我跟她相處不長。」他與許孟哲婚姻幸福，是否勸婚孫協志，他坦言，「我們一直說服他，他也有感染到，他一直有這個想法」。孫協志認為現階段順其自然，「該走到哪就走到哪，很多東西想太多沒有意義，老天爺這個階段讓你擁有什麼，擁有後就是珍惜」。

而四周年小琉球特輯將在10月25日與11月1日兩周播出，來賓除了楊奇煜、高山峰、小優、林韋君、巫苡萱、Una，還有孫協志「好朋友」夏宇童，見面會現場王仁甫與活動主持謝忻不斷虧孫協志：「下雨同學來了。」現場笑聲不斷，預估吸粉數百位。《飢餓遊戲》每周日晚間8點中視播出、隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )