今年逢乾旱許多農作物收成困難，不過苗栗縣大湖鄉因位處後龍溪上游，草莓栽培多取自溪水，且採取滴灌種植，用水需求量不大，因此目前種植情況正常，大湖地區農會指出，今年種植面積維持約450公頃，品種以香水為主，有些早栽種的草莓苗已見花苞，最快11月底採收。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，大湖草莓用水取自於後龍溪上游溪水，且草莓栽培雖然要保持溼度，卻不用大量用水淹田，因此沒有缺水問題，莓農以滴灌方式種植草莓，水量仍符合需求，日前農業處會勘部分早栽種的草莓已見花苞、開花，預計11月底、12月初開始採收。

大湖草莓取後龍溪上游水源滴灌栽培，用水需求量少，沒有缺水問題。（巫靜婷攝）

胡智郎表示，近年因氣候環境影響，莓農不會在太炎熱的環境下種植，今年落在10月初開始種植，目前約有8成莓農完成種植作業，再2個月左右就能看到果實，草莓季期間歡迎全國民眾到大湖採草莓遊玩。莓農指出，日夜溫差大適合草莓生長，氣溫最好不要超過26度。

由於香水品種病蟲害較少，莓農考量成本收益，今年大湖草莓以香水為主、豐香為輔，香水草莓相較豐香草莓小巧，入口有淡雅香甜、酸味平衡，口感偏脆，適合用於裝飾及中和甜點的甜味。另外，苗栗農改場新發表的戀香草莓，雖甜度高、果實大，但莓農表示，栽種時難以克服病蟲害，因此較少人種。

(中時 )