擁有百萬訂閱的知名網紅「放火」，被爆到JKF女郎「青青」套房過夜，卻被自稱是青青男友的人，持械闖入屋內，還要「放火」拍全裸影片道歉，並勒索30萬元，對此律師林智群則點出疑點，反問：「有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的」。

百萬YouTuber「放火」，上個月到JKF女郎「青青」住處續攤，女方跟男友謊稱「有姐妹來家裡」，未料青青男友返回住處，發現自己疑似被戴綠帽，除了要求放火脫衣拍裸照之外，還被逼迫簽30萬元本票，對此涉案的陳姓男子，強調是放火主動道歉，並表示要用錢解決，而青青則強調沒有想對放火「設局和仙人跳」，也對所有捲入此事的人致歉。

對此律師林智群先是感嘆事件主角全都不認識，不禁自嘲是否老了，接著也對整起事件充滿疑點，他直言究竟有誰半夜去找女朋友時，身上還會帶本票的？直呼這個習慣真的很特別。

對此網友也紛紛留言：「完全突破盲點，怎麼隨身帶本票」、「不叫仙人跳什麼才叫仙人跳啊」、「這年頭先練健身，就算被拍裸照至少好看點」，似乎也認為整起事件不單純。

(中時新聞網)