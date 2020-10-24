2018年7月台南關廟1名小學5年級的黃姓女童，上課途中被黑狗追趕，經狂奔90公尺後猝死。由於法醫剖驗認定，「如果沒有因狗追吠導致驚嚇，女童應還存活」，一審據此依過失致人於死罪判處吳姓飼主徒刑6月，檢方不服上訴後，因吳與女童家人達成180萬元和解，台南高分院駁回上訴，吳也獲緩刑2年，全案確定。

一審以吳姓飼主對黑狗有管束責任，但考量他年歲已高、身體狀況不佳，判刑6月可易科罰金後，檢方認吳否認犯罪，態度不佳，加上又沒有獲女童母親諒解，或賠償女童母親分文上訴二審。但因事後吳與女童母親聯繫，同意賠償180萬元，並先行賠償120萬元，另60萬元則分期付款，取得女童母親的諒解後，二審認為檢方上訴理由已不存在駁回。

判決指出， 2018年7月28日12歲黃姓女童與同學步行到學校上課，2人經過吳姓男子住處前，吳某飼養的黑狗突然從門口衝出追逐，導致黃童驚嚇拔腿狂奔，先沿深坑2街奔跑38.4公尺，再左轉進巷弄奔跑26.4公尺，之後又右轉跑進無尾巷，最終倒臥在距離巷口25.8公尺處猝死。

事後，女童母親接獲老師通知女童並未到校上課，卻死在路邊，經報警調閱路口監視器，才得知女兒遭狗狂追猝死。

家屬提告後，法醫解剖發現黃姓女童，下巴、雙側膝蓋、左手肘挫傷、左鼻旁挫傷及淤青傷痕等傷害，且因遭犬隻追逐而受驚嚇及右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克而死亡。法醫還研判，「若女童未遭犬追吠導致驚嚇過程，應尚存活」。

庭訊時，吳某覺得很冤枉，還說如果女童行走時，沒有靠近門前屋簷下的那塊鋪地，或許就不會激發狗的領域性被追趕。

不過，台南地院採信法醫的鑑定報告，並認為吳某在飼養黑狗期間，本應注意對飼犬隻適當管束或採取必要防護措施，以防黑狗自行脫離住處範圍致影響行經路人的安全，依過失致人於死罪判處吳某徒刑6月、得易科罰金。

(中時 )